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Лига чемпионов

Симеоне оценил шансы «Атлетико» на выход в плей-офф Лиги чемпионов

13 Октября 2022 • 07:19 Комментировать
Атлетико М
0:0
Брюгге
окончен

Рулевой мадридского «Атлетико» Диего Симеоне высказался относительно поединка с бельгийским «Брюгге» (0:0) в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Это был тяжелый матч. Хотя мы имели моменты и провели одну из лучших игр в текущем сезоне. В этой встрече было много хорошего с нашей стороны.

Шансы на выход в плей-офф? Они серьезно ухудшились. Теперь нам остается провести два матча. Мы должны победить», - передает слова аргентинского специалиста газета Marca.

За два тура до завершения группового этапа «матрасники» набрали четыре балла. Мадридский клуб отстает от идущего вторым «Марселя» на два очка.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Диего Симеоне
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