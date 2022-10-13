Симеоне оценил шансы «Атлетико» на выход в плей-офф Лиги чемпионов

Рулевой мадридского «Атлетико» Диего Симеоне высказался относительно поединка с бельгийским «Брюгге» (0:0) в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Это был тяжелый матч. Хотя мы имели моменты и провели одну из лучших игр в текущем сезоне. В этой встрече было много хорошего с нашей стороны.

Шансы на выход в плей-офф? Они серьезно ухудшились. Теперь нам остается провести два матча. Мы должны победить», - передает слова аргентинского специалиста газета Marca.

За два тура до завершения группового этапа «матрасники» набрали четыре балла. Мадридский клуб отстает от идущего вторым «Марселя» на два очка.