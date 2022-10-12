«Брюгге» вышел в плей-офф Лиги чемпионов

Одна из главных сенсаций группового этапа Лиги чемпионов уже определена. «Брюгге» вышел в 1/8 финала главного еврокубка.

Ничья в гостевом поединке против «Атлетико» обеспечила бельгийскому чемпиону десятое очко в группе турнира. Таким образом, подопечные Карла Хуфкенса не опустятся ниже второго места в своём квартете. Бороться за оставшуюся путёвку в 1/8 финала, помимо «Атлетико», будут «Байер» и «Порту».

Отметим, что «Брюгге» стал лишь вторым бельгийским участником плей-офф Лиги чемпионов в истории. Ранее подобное достижение покорилось только «Генту» в 2015 году.

