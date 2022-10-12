«Атлетико» многократно простил «Брюгге», не сумев реализовать уйму моментов

Неожиданный лидер группы В Лиги чемпионов, «Брюгге», не устаёт удивлять. Бельгийцы гостили у «Атлетико», где успешно сдерживали атаки фаворита матча. «Матрасники» в первом тайме создавали приличные моменты едва ли не каждые несколько минут, но Антуан Гризманн и команда чаще били мимо, также выручал Симон Миньоле. Гости в концовке 45-минутки получили пенальти, но все же ВАР помог его отменить. После перерыва все шло по привычному сценарию, и испанцы не реализовали свой перевес, даже получив лишнего игрока на последние минуты.

«Брюгге» набрал 10 очков и на 99% гарантировал себе место в плей-офф Лиги чемпионов. У «Атлетико» четыре очка и вторая строчка.

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