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Лига чемпионов

«Атлетико» многократно простил «Брюгге», не сумев реализовать уйму моментов

12 Октября 2022 • 21:41 Комментировать (1)
Атлетико М
0:0
Брюгге
окончен

Неожиданный лидер группы В Лиги чемпионов, «Брюгге», не устаёт удивлять. Бельгийцы гостили у «Атлетико», где успешно сдерживали атаки фаворита матча. «Матрасники» в первом тайме создавали приличные моменты едва ли не каждые несколько минут, но Антуан Гризманн и команда чаще били мимо,  также выручал Симон Миньоле. Гости в концовке 45-минутки получили пенальти, но все же ВАР помог его отменить. После перерыва все шло по привычному сценарию, и испанцы не реализовали свой перевес, даже получив лишнего игрока на последние минуты.

«Брюгге» набрал 10 очков и на 99% гарантировал себе место в плей-офф Лиги чемпионов. У «Атлетико» четыре очка и вторая строчка.

Протокол игры  
Атлетико М0:0Брюгге
Облак ЯнСавич Стефан  45'Хименес ХосеМандава РейнилдуМолина НауэльНьигес Сауль 73' (Кунья Матеус ( 73') Коке Хорхе 60' (Мората Альваро ( 60') Кондогбия Жоффрей  80'Лемар Тома 60' (Де Пауль Родриго ( 60') Корреа Анхель 60' (Карраско Янник ( 60') Гризманн Антуан 79' (Витсель Аксель ( 79')
Запасные: Эрмосо МариоМорено АльбертоГрбич ИвоФелиш ЖоауГомис Антонио
Миньоле Симон  90'Одои ДенисМехеле БрэндонAbakar SyllaБушанан Тажон  44' 84' (Мата Клинтон ( 84') Сков-Ольсен Андреас 50' (Bjorn Meijer ( 50') Нильсен КасперРафаэль ОнедикаВанакен Ханс  46'Сова Камаль  45'  82'Ютгла Ферран 73' (Баланта Эдер ( 73')
Запасные: Сандра СиссеЯремчук РоманСоболь ЭдуардЛамменс СеннеНуса АнтониоЛанг Ноа
12 октября. Стадион "Цивитас Метрополитано".

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Комментарии (1)
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ЯРЫЙ БРЮС
12 Октября 2022 в 21:46
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