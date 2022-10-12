«Атлетико» многократно простил «Брюгге», не сумев реализовать уйму моментов

Неожиданный лидер группы В Лиги чемпионов, «Брюгге», не устаёт удивлять. Бельгийцы гостили у «Атлетико», где успешно сдерживали атаки фаворита матча. «Матрасники» в первом тайме создавали приличные моменты едва ли не каждые несколько минут, но Антуан Гризманн и команда чаще били мимо, также выручал Симон Миньоле. Гости в концовке 45-минутки получили пенальти, но все же ВАР помог его отменить. После перерыва все шло по привычному сценарию, и испанцы не реализовали свой перевес, даже получив лишнего игрока на последние минуты.
«Брюгге» набрал 10 очков и на 99% гарантировал себе место в плей-офф Лиги чемпионов. У «Атлетико» четыре очка и вторая строчка.
Протокол игры
Облак Ян•Савич Стефан• 45'Хименес Хосе•Мандава Рейнилду•Молина Науэль•Ньигес Сауль73' (Кунья Матеус (73') •Коке Хорхе60' (Мората Альваро (60') •Кондогбия Жоффрей• 80'Лемар Тома60' (Де Пауль Родриго (60') •Корреа Анхель60' (Карраско Янник (60') •Гризманн Антуан79' (Витсель Аксель (79')
Миньоле Симон• 90'Одои Денис•Мехеле Брэндон•Abakar Sylla•Бушанан Тажон 44'84' (Мата Клинтон (84') •Сков-Ольсен Андреас50' (Bjorn Meijer (50') •Нильсен Каспер•Рафаэль Онедика•Ванакен Ханс• 46'Сова Камаль 45'• 82'Ютгла Ферран73' (Баланта Эдер (73')
12 октября. Стадион "Цивитас Метрополитано".
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