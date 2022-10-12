Симеоне ответил на вопрос об уходе из «Атлетико»

В преддверии матча группового этапа Лиги чемпионов против «Брюгге» наставник мадридского «Атлетико» Диего Симеоне пообщался с журналистами. В частности, ему был задан вопрос о возможном уходе из испанского топ-клуба.

«Я по-прежнему уверен в себе, как всегда. Представляю ли я себя в другом месте? Нет. Я никуда не собираюсь уходить», - приводит слова аргентинского специалиста газета Marca.

Матч между «Атлетико» и «Брюгге» состоится сегодня, 12 октября, на стадионе «Ванда Метрополитано». Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по московскому времени.

Напомним, что на прошлой неделе «матрасники» проиграли бельгийцам со счетом 0:2.