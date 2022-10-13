Миньоле: «Мечта «Брюгге» сбылась»

Страж ворот бельгийского «Брюгге» Симон Миньоле дал комментарий после поединка с мадридским «Атлетико» в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Встреча на стадионе «Ванда Метрополитано» завершилась вничью со счетом 0:0.

«Мы вышли в плей-офф. Наша мечта сбылась. «Брюгге» сражался и добился этого. Однако на этом наш путь не заканчивается, мы попробуем пройти как можно дальше», - передает слова бельгийского голкипера пресс-служба УЕФА.

За два тура до завершения групповой стадии «Брюгге» набрал десять баллов и досрочно вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов. В пятом туре бельгийский клуб на своем поле примет «Порту».