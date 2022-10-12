Симеоне отметил важность матча с «Брюгге»

Наставник мадридского «Атлетико» Диего Симеоне пообщался с журналистами в преддверии поединка против бельгийского «Брюгге» в четвертом туре группового раунда Лиги чемпионов УЕФА.

«Нам будет противостоять команда, которая сейчас очень хорошо играет. В этом можно было удостовериться на прошлой неделе. Мы понимаем всю важность этой встречи. «Атлетико» нужно добиться положительного результата, команда обязана выложиться на все 100 процентов», - приводит слова аргентинского тренера пресс-служба УЕФА.

«Матрасники» примут бельгийцев на стадионе «Ванда Метрополитано» сегодня, 12 октября. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по московскому времени.