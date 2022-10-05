Боннер: «Постекоглу - как отец»

В третьем туре группового раунда Лиги чемпионов шотландский «Селтик» потерпел поражение в гостевом матче против немецкого «РБ Лейпцига». Несмотря на то, что «Селтик» сумел забить и даже сравнял счет после того, как в первом тайме хозяева вышли вперед, все закончилось печально - опытный кипер Джо Харт допустил грубую ошибку, которая привела ко второму голу, а затем последовал и третий мяч.

Наставник «Селтика» Анге Постекоглу после матча подошел утешить бывшего кипера английской сборной, в связи с чем удостоился похвалы от другого известного вратаря - рекордсмена ирландской сборной Пата Боннера.

- Постекоглу - он как отец. Он не будет прилюдно ругать своих игроков, но боковым зрением вы могли бы увидеть, как зол он был в момент второго гола, - цитирует Боннера BBC Sport.