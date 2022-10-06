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Лига чемпионов

«РБ Лейпциг» надолго лишился основного вратаря

06 Октября 2022 • 09:59 Комментировать
РБ Лейпциг
3:1
Селтик
окончен

«РБ Лейпциг» лишился основного голкипера команды Петера Гулачи на неопределенный срок. Об этом рапортует клубная пресс-служба.

32-летний венгерский футболист получил повреждение по ходу вчерашнего матча группового этапа Лиги чемпионов против «Селтика». По итогам медицинского обследования у вратаря был диагностирован разрыв передней крестообразной связки колена. Точные сроки восстановления будут названы после хирургического вмешательства.

Напомним, что «РБ Лейпциг» отпраздновал победу над шотландцами со счетом 3:1.

В текущем сезоне Бундеслиги Гулачи сыграл шесть матчей, в которых пропустил десять голов.

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Евро-Футбол.Ру,
РБ Лейпциг Петер Гулачи
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