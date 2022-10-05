Постекоглу: «Ошибка есть ошибка, но дело не в ней»

В третьем туре группового раунда Лиги чемпионов шотландский «Селтик» потерпел поражение в гостевом матче против немецкого «РБ Лейпцига». Несмотря на то, что «Селтик» сумел забить и даже сравнял счет после того, как в первом тайме хозяева вышли вперед, все закончилось печально - опытный кипер Джо Харт допустил грубую ошибку, которая привела ко второму голу, а затем последовал и третий мяч. Наставник «Селтика» Анге Постекоглу прокомментировал неудачу Харта, которого сразу после матча утешал персонально.

- Ошибка есть ошибка. Но дело не в ней. Дело в том, что произошло перед этим. А случилось то, что игроки отдали ему передачу назад без необходимости. Вы делаете это, думая, что это безопасно, но это оказывается не так, - цитирует слова Постекоглу BBC Sport.