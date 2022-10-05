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Лига чемпионов

«РБ Лейпциг» одержал уверенную победу над «Селтиком»

05 Октября 2022 • 21:45 Комментировать
РБ Лейпциг
3:1
Селтик
окончен

«РБ Лейпциг» обыграл «Селтик» в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов со счётом 3:1. У хозяев голами отметились Кристофер Нкунку и Андре Силва (дубль), а у шотландцев мяч забил Жота Серран.

 

Протокол игры  
РБ Лейпциг3:1Селтик
(1:0) Нкунку Кристофер27'  
  48'Жота Серран (1:1)
(2:1) Андре Силва64'  
(3:1) Андре Силва77'  
Гулачи Петер 13' (Бласвих Янис ( 13') Симакан МохамедОрбан ВиллиГвардиол ЙошкоРаум Давид 81' (Хальстенберг Марсель ( 81') Кампль Кевин  54' 71' (Айдара Амаду ( 71') Шлагер КсаверСобослаи Доминик 82' (Поульсен Юссуф ( 82') Нкунку КристоферВернер Тимо 71' (Форсберг Эмиль ( 71') Андре Силва
Запасные: Новоа УгоДиалло АбдуХенрихс Бенджамин
Харт ДжоЮранович ЙосипУэлш СтивенДженц МорицТэйлор ГрэгО'Райли Мэттью  59' 75' (Хакшабанович Сеад ( 75') Макгрегор Каллум 37' (Абильдгор Оливер ( 37') Хатате Рео 82' (Якумакис Георгиос ( 82') Маеда Даизен 75' (Форрест Джеймс ( 75') Фурухаси Кёго 82' (Маккарти Джеймс ( 82') Жота Серран
Запасные: Ралстон ЭнтониАбада ЛиэльСигрист БенджаминAlexandro BernabeiРобертсон СкоттБэйн Скотт
05 октября. Стадион "Ред Булл Арена (Лейпциг)" (Лейпциг).

Видео

Гулачи покидает поле на носилках (видео). Лига чемпионов. Футбол
Гулачи покидает поле на носилках (видео). Лига чемпионов. Футбол
Незасчитанный гол Нкунку (видео). Лига чемпионов. Футбол
Незасчитанный гол Нкунку (видео). Лига чемпионов. Футбол
1:0. Гол Кристофера Нкунку (видео). Лига чемпионов. Футбол
1:0. Гол Кристофера Нкунку (видео). Лига чемпионов. Футбол
1:1. Гол Жоты (видео). Лига чемпионов. Футбол
1:1. Гол Жоты (видео). Лига чемпионов. Футбол
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Собослаи попадает в штангу (видео). Лига чемпионов. Футбол
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2:1. Гол Андре Силвы (видео). Лига чемпионов. Футбол
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Голы и лучшие моменты (видео). Лига чемпионов. Футбол

 

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Евро-Футбол.Ру,
Селтик РБ Лейпциг Андре Силва Кристофер Нкунку Жота Серран
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