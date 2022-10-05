«РБ Лейпциг» одержал уверенную победу над «Селтиком»

«РБ Лейпциг» обыграл «Селтик» в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов со счётом 3:1. У хозяев голами отметились Кристофер Нкунку и Андре Силва (дубль), а у шотландцев мяч забил Жота Серран.
Протокол игры
|(1:0) Нкунку Кристофер27'
|48'Жота Серран (1:1)
|(2:1) Андре Силва64'
|(3:1) Андре Силва77'
Гулачи Петер13' (Бласвих Янис (13') •Симакан Мохамед•Орбан Вилли•Гвардиол Йошко•Раум Давид81' (Хальстенберг Марсель (81') •Кампль Кевин 54'71' (Айдара Амаду (71') •Шлагер Ксавер•Собослаи Доминик82' (Поульсен Юссуф (82') •Нкунку Кристофер•Вернер Тимо71' (Форсберг Эмиль (71') •Андре Силва
Запасные: Новоа Уго•Диалло Абду•Хенрихс Бенджамин
Харт Джо•Юранович Йосип•Уэлш Стивен•Дженц Мориц•Тэйлор Грэг•О'Райли Мэттью 59'75' (Хакшабанович Сеад (75') •Макгрегор Каллум37' (Абильдгор Оливер (37') •Хатате Рео82' (Якумакис Георгиос (82') •Маеда Даизен75' (Форрест Джеймс (75') •Фурухаси Кёго82' (Маккарти Джеймс (82') •Жота Серран
05 октября. Стадион "Ред Булл Арена (Лейпциг)" (Лейпциг).
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