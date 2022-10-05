Харт: «Совершаешь ошибку - и тебя наказывают»

В третьем туре группового раунда Лиги чемпионов шотландский «Селтик» потерпел поражение в гостевом матче против немецкого «РБ Лейпцига». Несмотря на то, что «Селтик» сумел забить и даже сравнял счет после того, как в первом тайме хозяева вышли вперед, все закончилось печально - опытный кипер Джо Харт допустил грубую ошибку, которая привела ко второму голу, а затем последовал и третий мяч. После матча Харт попытался объяснить причину ошибки.

- Они давили втроем, и я решил отдать мяч Тэйлору, но промахнулся. На таком уровне такие вещи неминуемо наказываются. Но в целом игра была равной, хорошей. Просто мы чуть чаще раскрывались, чем они, - цитирует Харта BT Sport.