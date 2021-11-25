Симеоне высказался о шансах «Атлетико» на плей-офф Лиги чемпионов

Мадридский «Атлетико» потерпел поражение от «Милана» в домашнем матче группового этапа Лиги чемпионов. Испанский топ-клуб потерпел фиаско со счетом 0:1 и теперь находится на грани вылета из турнира.

Главный тренер «матрасников» Диего Симеоне пообщался с журналистами после финального свистка.

«Я сохраняю оптимизм. Мои подопечные сделали все, что могли, их не в чем винить. В этом турнире нет проходных игр. Мы сохраняем шансы на плей-офф и будем бороться. В следующий этап выйдут те команды, которые этого заслуживают», - приводит слова тренера газета Marca.

После пяти туров мадридцы занимают третье место, отставая от идущего вторым «Порту» на один балл.