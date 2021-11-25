Пиоли: «Милан» заслуженно победил, мы на верном пути»

Наставник «Милана» Стефано Пиоли дал интервью после гостевого поединка с мадридским «Атлетико» в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов. Итальянский клуб одержал минимальную победу и сохранил шансы на выход в плей-офф.

«Мы провели прекрасный матч и заслуженно увозим победу. «Милан» обладает классом и характером. Команда на верном пути. Мы доказали, что прогрессируем», - передает слова специалиста пресс-служба УЕФА.

Перед заключительным туром миланский коллектив с четырьмя очками занимает последнее место в группе. Судьба «Милана» решится в домашнем поединке против «Ливерпуля».