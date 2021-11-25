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«Ливерпуль» победил в пятом матче кряду, «Милан» вырвал три очка в игре с «Атлетико»

25 Ноября 2021 • 00:54 Комментировать (4)
Ливерпуль
2:0
Порту
окончен

«Ливерпуль» не отстаёт от «Баварии» и «Аякса». Команда Юргена Клоппа досрочно заняла первое место, но продолжает побеждать. В игре с «Порту» мерсисайдцы забили два мяча (2:0). После перерыва метко пробили Тьяго Алькантара и Мохамед Салах.

В другом матче группы «Милан» воспользовался последним шансом и одолел «Атлетико» на выезде (1:0). Единственный гол на 87-й минуте забил Жуниор Мессьяс.

У «Ливерпуля» 15 очков, у «Порту» - 5, у «Атлетико» с «Миланом» - по 4.

Протокол игры  
Ливерпуль 2:0 Порту
(1:0) Алькантара Тьяго 52'    
(2:0) Салах Мохамед 70'    
Алиссон Бекер Уильямс Неко Матип Жоэль Конате Ибраима   29' Цимикас Костас   64' (Робертсон Эндрю (   64') Окслейд-Чемберлен Алекс   82' (Милнер Джеймс (   82'   88') Мортон Тайлер Алькантара Тьяго   63' (Хендерсон Джордан (   63') Салах Мохамед   72' (Фабиньо Энрике (   72') Минамино Такуми Мане Садио   72' (Ориги Дивок (   72')
Запасные: Филлипс Натаниэль Келлехер Каомхин Жота Диогу Адриан Сан-Мигель Ван Дейк Виргил Александер-Арнольд Трент
Кошта Диогу Мариу Жоау III М'Бемба Шансель   75' Пепе Кеплер   25' (Кардозу Фабиу (   25') Занузи Зайду Отавио Эдмилсон Оливейра Сержиу   65' (Витинью II (   65') Урибе Матеус   40'   78' (Груйич Марко (   78') Диас Луис Эванилсон   78' (Мартинес Антонио III (   78') Тареми Мехди   64' (Фернандес Франсиско (   64')
Запасные: Виейра Фабиу Манафа Вилсон Кошта Бруну Марчесин Агустин Корона Хесус Пепе VI Венделл Боргес
24 ноября. Стадион "Энфилд".
Протокол игры  
Атлетико М 0:1 Милан
    87' Мессьяс Жуниор (0:1)
Облак Ян Савич Стефан Хименес Хосе Эрмосо Марио   64' (Корреа Анхель (   64') Льоренте Маркос   61' Лемар Тома   64' (Лоди Ренан (   64') Коке Хорхе Де Пауль Родриго   77' (Врсалько Шиме (   77') Карраско Янник Суарес Луис   77' (Кунья Матеус (   77') Гризманн Антуан   81' (Кондогбия Жоффрей (   81')
Запасные: Верхара Франциско Лекомт Бенжамен Эррера Эктор
Татарушану Чиприан Калюлю Пьер   65' (Бакайоко Тьемуэ (   65'   68') Кьяер Симон Романьоли Алессио Тео Эрнандес   90' Тонали Сандро   65' (Флоренци Алессандро (   65') Кесси Франк Салемакерс Алексис Диас Браим   78' (Беннасер Исмаэль (   78') Крунич Раде   65' (Мессьяс Жуниор (   65') Жиру Оливье   27'   66' (Ибрагимович Златан (   66')
Запасные: Габбия Маттео Балло-Туре Фоде Депланше Себастьяно Мальдини Даниэль Леау Рафаэл Миранте Антонио
24 ноября. Стадион "Ванда Метрополитано" (Мадрид).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Ливерпуль Атлетико Мадрид Порту
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Комментарии (4)
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Рейтинг комментариев
ARTUR
25 Ноября 2021 в 01:20
Полный провал атлетико ,может и правда Симеоне пора сменить клуб... Что то потерял он свой фирменный стиль , а это прежде всего оборона . Пропускают почти в каждом матче . На европе уже зачесывают почти все кому не лень . И я это сейчас не про симпатичный Милан .
Biz_plan
25 Ноября 2021 в 01:07
Клопп товарняк сгонял.
Если б не на Энфилде игра, выставил бы весь резерв, наверное
Skywoker
25 Ноября 2021 в 00:59
матрасы если хотят развиваться надо прощаться с симеоне
потихоньку ведет команду туда откуда поднял - уровень ЛЕ, ни атаки ни обороны
одно уныние
CELTIC FROST
25 Ноября 2021 в 01:13
Полностью согласен. Они могут даже стать снова чемпионами Ла лиги - но только потому. что турнир стал куда слабее. А по сути. их стагнация. а то и деградация идет уже на протяжении нескольких лет.
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окончен Интер Милан 2:0 Шахтёр Донецк
окончен Бешикташ 1:2 Аякс
окончен Брюгге 0:5 РБ Лейпциг
окончен Спортинг Л 3:1 Боруссия Д
окончен Манчестер Сити 2:1 ПСЖ
окончен Ливерпуль 2:0 Порту
окончен Атлетико М 0:1 Милан
окончен Шериф 0:3 Реал Мадрид
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