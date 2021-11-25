«Ливерпуль» победил в пятом матче кряду, «Милан» вырвал три очка в игре с «Атлетико»

«Ливерпуль» не отстаёт от «Баварии» и «Аякса». Команда Юргена Клоппа досрочно заняла первое место, но продолжает побеждать. В игре с «Порту» мерсисайдцы забили два мяча (2:0). После перерыва метко пробили Тьяго Алькантара и Мохамед Салах.
В другом матче группы «Милан» воспользовался последним шансом и одолел «Атлетико» на выезде (1:0). Единственный гол на 87-й минуте забил Жуниор Мессьяс.
У «Ливерпуля» 15 очков, у «Порту» - 5, у «Атлетико» с «Миланом» - по 4.
Протокол игры
|(1:0) Алькантара Тьяго 52'
|(2:0) Салах Мохамед 70'
Алиссон Бекер • Уильямс Неко • Матип Жоэль • Конате Ибраима • 29'Цимикас Костас 64' ( Робертсон Эндрю ( 64') • Окслейд-Чемберлен Алекс 82' ( Милнер Джеймс ( 82' ) • 88'Мортон Тайлер • Алькантара Тьяго 63' ( Хендерсон Джордан ( 63') • Салах Мохамед 72' ( Фабиньо Энрике ( 72') • Минамино Такуми • Мане Садио 72' ( Ориги Дивок ( 72')
Запасные: Филлипс Натаниэль • Келлехер Каомхин • Жота Диогу • Адриан Сан-Мигель • Ван Дейк Виргил • Александер-Арнольд Трент
Кошта Диогу • Мариу Жоау III • М'Бемба Шансель • 75'Пепе Кеплер 25' ( Кардозу Фабиу ( 25') • Занузи Зайду • Отавио Эдмилсон • Оливейра Сержиу 65' ( Витинью II ( 65') • Урибе Матеус 40' 78' ( Груйич Марко ( 78') • Диас Луис • Эванилсон 78' ( Мартинес Антонио III ( 78') • Тареми Мехди 64' ( Фернандес Франсиско ( 64')
Запасные: Виейра Фабиу • Манафа Вилсон • Кошта Бруну • Марчесин Агустин • Корона Хесус • Пепе VI • Венделл Боргес
24 ноября. Стадион "Энфилд".
Протокол игры
|Атлетико М
|0:1
|Милан
|87' Мессьяс Жуниор (0:1)
Облак Ян • Савич Стефан • Хименес Хосе • Эрмосо Марио 64' ( Корреа Анхель ( 64') • Льоренте Маркос • 61'Лемар Тома 64' ( Лоди Ренан ( 64') • Коке Хорхе • Де Пауль Родриго 77' ( Врсалько Шиме ( 77') • Карраско Янник • Суарес Луис 77' ( Кунья Матеус ( 77') • Гризманн Антуан 81' ( Кондогбия Жоффрей ( 81')
Запасные: Верхара Франциско • Лекомт Бенжамен • Эррера Эктор
Татарушану Чиприан • Калюлю Пьер 65' ( Бакайоко Тьемуэ ( 65' ) • 68'Кьяер Симон • Романьоли Алессио • Тео Эрнандес • 90'Тонали Сандро 65' ( Флоренци Алессандро ( 65') • Кесси Франк • Салемакерс Алексис • Диас Браим 78' ( Беннасер Исмаэль ( 78') • Крунич Раде 65' ( Мессьяс Жуниор ( 65') • Жиру Оливье 27' 66' ( Ибрагимович Златан ( 66')
Запасные: Габбия Маттео • Балло-Туре Фоде • Депланше Себастьяно • Мальдини Даниэль • Леау Рафаэл • Миранте Антонио
24 ноября. Стадион "Ванда Метрополитано" (Мадрид).
Если б не на Энфилде игра, выставил бы весь резерв, наверное
потихоньку ведет команду туда откуда поднял - уровень ЛЕ, ни атаки ни обороны
одно уныние