«Ливерпуль» победил в пятом матче кряду, «Милан» вырвал три очка в игре с «Атлетико»

«Ливерпуль» не отстаёт от «Баварии» и «Аякса». Команда Юргена Клоппа досрочно заняла первое место, но продолжает побеждать. В игре с «Порту» мерсисайдцы забили два мяча (2:0). После перерыва метко пробили Тьяго Алькантара и Мохамед Салах.

В другом матче группы «Милан» воспользовался последним шансом и одолел «Атлетико» на выезде (1:0). Единственный гол на 87-й минуте забил Жуниор Мессьяс.

У «Ливерпуля» 15 очков, у «Порту» - 5, у «Атлетико» с «Миланом» - по 4.