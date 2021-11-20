Гризманна допустили к матчу с «Миланом»

Форвард мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн допущен к поединку пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Милана». Как сообщается на официальном сайте УЕФА, апелляция «матрасников» на удаление игрока в матче с «Ливерпулем» была удовлетворена.

Таким образом, дисквалификация Гризманна была сокращена. Благодаря этому Антуан сможет помочь одноклубникам во встрече с «россонери» на следующей неделе.

Поединок состоится в Мадриде 24 ноября, начало – 23:00 по московскому времени.

После четырех туров «Атлетико» занимает третье место, а «Милан» замыкает турнирную таблицу.