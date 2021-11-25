Гризманн: «Милан» был сильнее «Атлетико» во всём»

Форвард мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн пообщался с представителями СМИ после неудачи в поединке группового этапа Лиги чемпионов с «Миланом». «Матрасники» уступили на своем домашнем стадионе со счетом 0:1.

«Соперник прекрасно разобрал нашу игру. Мы тоже готовились, но план не сработал. Результат очень плохой. В этот раз «Милан» был сильнее нас во всем.

У «Атлетико» остался последний поединок в группе. Мы отдадим все силы», - цитирует нападающего газета Marca.

Перед шестым туром на счету «Атлетико» и «Милана» по четыре очка. Клубы отстают от идущего вторым «Порту» на один балл.