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Лига чемпионов

​Гризманн не сыграет с «Миланом» из-за дисквалификации

17 Ноября 2021 • 19:40 Комментировать
Атлетико М
...
Милан
1.75 3.90 4.80
24.11 23:00

В среду УЕФА уведомил «Атлетико» о том, что нападающий Антуан Гризманн был дисквалифицирован на два матча за прямую красную карточку, полученную французом в октябрьской игре Лиги чемпионов против «Ливерпуля». Об этом стало известно Mundo Deportivo.

Антуан Гризманн уже пропустил один матч «Атлетико» в Лиге чемпионов и теперь будет вынужден пропустить ещё один. Французский форвард не сыграет за «матрасников» против «Милана» на следующей неделе.

Матч между «Атлетико» и «Миланом» пройдёт в среду, 24 ноября. Стартовый свисток футболисты услышат в 23:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Антуан Гризманн
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