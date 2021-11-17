​Гризманн не сыграет с «Миланом» из-за дисквалификации

В среду УЕФА уведомил «Атлетико» о том, что нападающий Антуан Гризманн был дисквалифицирован на два матча за прямую красную карточку, полученную французом в октябрьской игре Лиги чемпионов против «Ливерпуля». Об этом стало известно Mundo Deportivo.

Антуан Гризманн уже пропустил один матч «Атлетико» в Лиге чемпионов и теперь будет вынужден пропустить ещё один. Французский форвард не сыграет за «матрасников» против «Милана» на следующей неделе.

Матч между «Атлетико» и «Миланом» пройдёт в среду, 24 ноября. Стартовый свисток футболисты услышат в 23:00 по московскому времени.