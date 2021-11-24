Пиоли: «Матч с «Атлетико» - последний шанс «Милана» в Лиге чемпионов»

Сегодня, 24 ноября, «Милан» проведет поединок против мадридского «Атлетико» в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Главный тренер «россонери» Стефано Пиоли высказался о предстоящем противостоянии.

«Этот поединок – последний шанс для команды. Мы можем одержать победу. Пока нам не везло в Лиге чемпионов. Нужно постараться повести свой лучший матч», - приводит слова итальянского коуча пресс-служба УЕФА.

Поединок состоится на стадионе в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени. После четырех туров «Атлетико» идет третьим с четырьмя очками, а «Милан» (1) замыкает таблицу.