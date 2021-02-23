​Гвардиола: «Не думаю, что «Боруссия» сможет нас удивить»

Рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола перед игрой с мёнхенгладбахской «Боруссией» высказался по поводу соперника. Испанский специалист отметил, что немецкие команды всегда опасны, но при этом он досконально изучил будущего соперника.

«Боруссия» может менять тактическую схему, играть с четырьмя или пятью полузащитниками, но их идеи от этого не меняются. Я хорошо знаю, чего ждать от «Боруссии», и не думаю, что соперник может нас удивить», - приводятся слова Гвардиолы на сайте УЕФА.

Из-за установленных ограничений «Боруссия» и «Манчестер Сити» проведут первый матч плей-офф Лиги чемпионов в Будапеште. Игра состоится в среду, двадцать четвёртого февраля. Стартовый свисток прозвучит в одиннадцать часов вечера по московскому времени.