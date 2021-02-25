Гвардиола догнал Моуринью по количеству победных матчей в Лиге чемпионов

В рамках 1/8 финала Лиги чемпионов состоялся первый матч между менхенгладбахской «Боруссией» и «Манчестер Сити». Английский клуб отпраздновал выездную победу со счетом 2:0.

Согласно данным Gracenote Live, для наставника «голубых» Хосепа Гвардиолы эта победа стала 81-й в Лиге чемпионов. По данному показателю испанский тренер сравнялся с португальцем Жозе Моуринью, ныне работающим в лондонском «Тоттенхэме».

Впереди Гвардолы располагаются только три тренера. Третье место занимает Арсен Венгер (86), вторым идет Карло Анчелотти (89), а лидирует Алекс Фергюсон, на счету которого 102 выигранных матча в ЛЧ.