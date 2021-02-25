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Гвардиола догнал Моуринью по количеству победных матчей в Лиге чемпионов

25 Февраля 2021, 11:40,

В рамках 1/8 финала Лиги чемпионов состоялся первый матч между менхенгладбахской «Боруссией» и «Манчестер Сити». Английский клуб отпраздновал выездную победу со счетом 2:0.

Согласно данным Gracenote Live, для наставника «голубых» Хосепа Гвардиолы эта победа стала 81-й в Лиге чемпионов. По данному показателю испанский тренер сравнялся с португальцем Жозе Моуринью, ныне работающим в лондонском «Тоттенхэме».

Впереди Гвардолы располагаются только три тренера. Третье место занимает Арсен Венгер (86), вторым идет Карло Анчелотти (89), а лидирует Алекс Фергюсон, на счету которого 102 выигранных матча в ЛЧ.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Хосеп Гвардиола
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Комментарии (3)
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0
snk6565
25 Февраля 2021, 12:17

Как можно сравнивать 102 САФа с одним клубом и достижения лысого физручишки со всеми топами Европы???

0
ku.mu.sh.71
25 Февраля 2021, 12:34

Да САФ тренировал один клуб (и не факт что у него что-то получилось бы с другим клубом), но этот клуб тоже был топом Европы, по этому какие претензии? и если надо запомни за этой физручишкой САФ долго пытался заманить в МЮ. глоры МЮ (не болелы) ненавидят Пепа по 2 причинам: Он часто обыгрывал МЮ САФА и вообще, второе он пришел не в МЮ а стан врага МС. Я прав?

0
Misha_diablo_football
25 Февраля 2021, 11:44

Такими темпами Пеп установит абсолюный рекорд...

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