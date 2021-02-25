Гвардиола догнал Моуринью по количеству победных матчей в Лиге чемпионов

|
25 Февраля 2021, 11:40,
|
|
В рамках 1/8 финала Лиги чемпионов состоялся первый матч между менхенгладбахской «Боруссией» и «Манчестер Сити». Английский клуб отпраздновал выездную победу со счетом 2:0.
Согласно данным Gracenote Live, для наставника «голубых» Хосепа Гвардиолы эта победа стала 81-й в Лиге чемпионов. По данному показателю испанский тренер сравнялся с португальцем Жозе Моуринью, ныне работающим в лондонском «Тоттенхэме».
Впереди Гвардолы располагаются только три тренера. Третье место занимает Арсен Венгер (86), вторым идет Карло Анчелотти (89), а лидирует Алекс Фергюсон, на счету которого 102 выигранных матча в ЛЧ.
|
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Хосеп Гвардиола
Как можно сравнивать 102 САФа с одним клубом и достижения лысого физручишки со всеми топами Европы???
Да САФ тренировал один клуб (и не факт что у него что-то получилось бы с другим клубом), но этот клуб тоже был топом Европы, по этому какие претензии? и если надо запомни за этой физручишкой САФ долго пытался заманить в МЮ. глоры МЮ (не болелы) ненавидят Пепа по 2 причинам: Он часто обыгрывал МЮ САФА и вообще, второе он пришел не в МЮ а стан врага МС. Я прав?
Такими темпами Пеп установит абсолюный рекорд...