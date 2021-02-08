«Манчестер Сити» сыграет матч Лиги чемпионов в Будапеште

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08 Февраля 2021, 21:52,
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Еще одна игра 1/8 финала Лиги чемпионов перенесена из-за коронавируса.
Встреча «Боруссии» из Мёнхенгладбаха и «Манчестер Сити» пройдет в Будапеште. Перенос матча связан с карантинными ограничениями на территории Германии. Дата встречи прежняя: 24 февраля.
До этого в УЕФА сообщили, что в столицу Венгрии также перенесен другой матч турнира: 16 февраля на «Пушкаш Арене» встретятся немецкий «РБ Лейпциг» и английский «Ливерпуль».
Также есть неподтверждённая информация, что матч «Атлетико» и «Челси» перенесен из Мадрида в Варшаву по аналогичным причинам. Эта встреча должна быть сыграна 16 февраля.
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Евро-Футбол.Ру Андрей Молотов
|Теги: Ливерпуль, Манчестер Сити, Боруссия Мёнхенгладбах, Лига Чемпионов, РБ Лейпциг