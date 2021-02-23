​Розе знает, как лишить «Манчестер Сити» удовольствия от футбола

Главный тренер мёнхенгладбахской «Боруссии» Марко Розе дал комментарий перед матчем 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити». Английская команда выиграла восемнадцать последних матчей во всех турнирах, поэтому немцам будет непросто.

«Если «Манчестер Сити» что-то и не нравится, то это играть без мяча. Надо сыграть смело и с большой самоотдачей в обороне. Наша команда способна это сделать», - приводятся слова Розе на сайте УЕФА.

«Боруссия» и «Манчестер Сити» сыграют в нейтральном Будапеште в среду, двадцать четвёртого февраля.

Стоит отметить, что со следующего сезона Марко Розе будет тренировать другую «Боруссию» - которая из Дортмунда.