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​Розе знает, как лишить «Манчестер Сити» удовольствия от футбола

23 Февраля 2021, 16:22,

Главный тренер мёнхенгладбахской «Боруссии» Марко Розе дал комментарий перед матчем 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити». Английская команда выиграла восемнадцать последних матчей во всех турнирах, поэтому немцам будет непросто.

«Если «Манчестер Сити» что-то и не нравится, то это играть без мяча. Надо сыграть смело и с большой самоотдачей в обороне. Наша команда способна это сделать», - приводятся слова Розе на сайте УЕФА.

«Боруссия» и «Манчестер Сити» сыграют в нейтральном Будапеште в среду, двадцать четвёртого февраля.  

Стоит отметить, что со следующего сезона Марко Розе будет тренировать другую «Боруссию» - которая из Дортмунда.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Манчестер Сити, Боруссия Мёнхенгладбах, Марко Розе
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Комментарии (1)
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ARTUR
23 Февраля 2021, 17:53

Розе для начала стоит обыгрывать Майнц ))) не люблю когда до игры начинают философствовать )))

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