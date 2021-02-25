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«Манчестер Сити» спокойно победил в гостях «Боруссию»

25 Февраля 2021, 00:51,

«Манчестер Сити» предсказуемо обыграл «Боруссию» из Мёнхенгладбаха в первом матче 1/8 финала. «Горожане» добились довольно комфортного преимущества и спокойно ждут ответного поединка.

Протокол игры  
Боруссия М 0:2 Манчестер Сити
    29' Силва Бернарду (0:1)
    65' Жезус Габриэль (0:2)
Зоммер Янн Бенсебаини Рами Гинтер Маттиас Эльведи Нико Хофманн Йонас   87' (Вольф Ханнес (   87') Нойхаус Флориан Крамер Кристоф Закария Денис Лайнер Штефан   63' (Лазаро Валентино (   63') Плеа Алассан   63' (Тюрам Маркус (   63') Штиндль Ларс   74' (Эмболо Брель (   74')
Запасные: Траоре Ибраима Бейер Луис Херрманн Патрик Ланг Михаэль Грюн Макс Вендт Оскар Зиппель Тобиас Янчке Тони
Эдерсон Мораес Уокер Кайл Диаш Рубен Лапорт Эмерик Канселу Жоау Силва Бернарду Родри Эрнандес Гюндоган Илкай Стерлинг Рахим   69' (Марез Рияд (   69') Жезус Габриэль   81' (Агуэро Серхио (   81') Фоден Фил   80' (Торрес Ферран (   80')
Запасные: Гарсия Эрик МендиБенжамен Дойл Томми Стеффен Закари Фернандиньо Фернандо Зинченко Александр Де Брёйне Кевин Стоунс Джон Карсон Скотт
24 февраля. Стадион "Имени Ференца Пушкаша".

В среду в Лиге чемпионов были сыграны последние из первых матчей 1/8 финала. В Будапешт к «Боруссии» из Мёнхенгладбаха приехал «Манчестер Сити». Встречу перенесли из Германии именно в Венгрию. Английский клуб набрал феноменальную форму и выглядит едва ли не главным фаворитом главного еврокубка. Однако хозяевам, которые впервые пробились в полуфинал Лиги чемпионов, терять было в любом случае нечего. Да и у наставника «Боруссии» Марко Розе, который летом переедет в Дортмунд, именно успешное выступление на международной арене – главная цель.

Матч начался в не самом высоком темпе, обе команды будто присматривались друг к другу. Чуть активнее были гости, но в дебюте поединка до опасных моментов дело так и не дошло. Постепенно подопечные Гвардиолы плотно захватили инициативу, но все прострелы и навесы никак не нервировали Зоммера.

По сути, первый же опасный момент в мате закончился взятием ворот. Канселу слева навесил, а Силва опередил всех и головой пробил точно в угол. Шансов у Зоммера спасти ворота не было. Забитый мяч не изменил характер встречи – «горожане» продолжали владеть инициативой, но действовали явно с оглядкой на свои ворота. «Боруссия» же ничего не могла предложить и вовсе.

До конца тайма ни одна, ни другая команда так больше и не создали ничего интересного в атаке, и «Манчестер Сити» ушёл на перерыв с минимальным преимуществом. В начале второй половины характер матча не менялся – гости контролировали мяч, а у хозяев ничего не получалось. Постепенно немцы стали всё жестче действовать в центре поля, что давало возможность забирать мяч. По истечении часа игрового времени «Боруссия» наконец-то создала острый момент – после прострела в исполнении Закарии в цель не попал Плеа.

Расплата от «Манчестер Сити» за дерзость «Боруссии» оказалась жесткой. Канселу слева навесил на дальнюю штангу, Силва на этот раз сделал скидку, а Жезус с трёх метров пробил в цель. «Боруссия» пыталась что-то придумать в атаке, но всё это выглядело неопасно. То Тюрам в одиночку попытается обыграть всю оборону соперника, то дальний удар Хоффмана будет заблокирован.

«Манчестер Сити» же мог забить ещё – Канселу вновь навесил с фланга, Гюндоган сбросил мяч Фодену, но тот с близкого расстояния пробил выше. Затем Марез справа вышел на рандеву с Зоммером, но с острого угла пробил точно в швейцарского вратаря. В итоге, счёт больше не изменился.

Ответная встреча запланирована на 16-е марта, именно в этот день «Боруссию» ждут в Манчестере. Правда, с учётом распространения британского штамма коронавируса, встречу могут перенести в иную страну.

Андрей Центров


Евро-Футбол.Ру Константин Евграфов
Теги: Манчестер Сити, Боруссия Мёнхенгладбах
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Комментарии (3)
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0
CELTIC FROST
25 Февраля 2021, 01:18

Хороший счет, АПЛ - вперед!

0
CELTIC FROST
25 Февраля 2021, 01:18

"...хозяевам, которые впервые пробились в полуфинал Лиги чемпионов, терять было в любом случае нечего." Ребята, какой полуфинал, вы там не торопитесь))

0
ARTUR
25 Февраля 2021, 01:04

Команда Розе сдала , и не понято почему , видимо сам тренер уже в Дортмунде , хотя после игры с Майнтцем было понятно что против сити им ловить нечего . апловцы неплохо идут в турнире .

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