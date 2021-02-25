«Манчестер Сити» спокойно победил в гостях «Боруссию»

«Манчестер Сити» предсказуемо обыграл «Боруссию» из Мёнхенгладбаха в первом матче 1/8 финала. «Горожане» добились довольно комфортного преимущества и спокойно ждут ответного поединка.

В среду в Лиге чемпионов были сыграны последние из первых матчей 1/8 финала. В Будапешт к «Боруссии» из Мёнхенгладбаха приехал «Манчестер Сити». Встречу перенесли из Германии именно в Венгрию. Английский клуб набрал феноменальную форму и выглядит едва ли не главным фаворитом главного еврокубка. Однако хозяевам, которые впервые пробились в полуфинал Лиги чемпионов, терять было в любом случае нечего. Да и у наставника «Боруссии» Марко Розе, который летом переедет в Дортмунд, именно успешное выступление на международной арене – главная цель.

Матч начался в не самом высоком темпе, обе команды будто присматривались друг к другу. Чуть активнее были гости, но в дебюте поединка до опасных моментов дело так и не дошло. Постепенно подопечные Гвардиолы плотно захватили инициативу, но все прострелы и навесы никак не нервировали Зоммера.

По сути, первый же опасный момент в мате закончился взятием ворот. Канселу слева навесил, а Силва опередил всех и головой пробил точно в угол. Шансов у Зоммера спасти ворота не было. Забитый мяч не изменил характер встречи – «горожане» продолжали владеть инициативой, но действовали явно с оглядкой на свои ворота. «Боруссия» же ничего не могла предложить и вовсе.

До конца тайма ни одна, ни другая команда так больше и не создали ничего интересного в атаке, и «Манчестер Сити» ушёл на перерыв с минимальным преимуществом. В начале второй половины характер матча не менялся – гости контролировали мяч, а у хозяев ничего не получалось. Постепенно немцы стали всё жестче действовать в центре поля, что давало возможность забирать мяч. По истечении часа игрового времени «Боруссия» наконец-то создала острый момент – после прострела в исполнении Закарии в цель не попал Плеа.

Расплата от «Манчестер Сити» за дерзость «Боруссии» оказалась жесткой. Канселу слева навесил на дальнюю штангу, Силва на этот раз сделал скидку, а Жезус с трёх метров пробил в цель. «Боруссия» пыталась что-то придумать в атаке, но всё это выглядело неопасно. То Тюрам в одиночку попытается обыграть всю оборону соперника, то дальний удар Хоффмана будет заблокирован.

«Манчестер Сити» же мог забить ещё – Канселу вновь навесил с фланга, Гюндоган сбросил мяч Фодену, но тот с близкого расстояния пробил выше. Затем Марез справа вышел на рандеву с Зоммером, но с острого угла пробил точно в швейцарского вратаря. В итоге, счёт больше не изменился.

Ответная встреча запланирована на 16-е марта, именно в этот день «Боруссию» ждут в Манчестере. Правда, с учётом распространения британского штамма коронавируса, встречу могут перенести в иную страну.