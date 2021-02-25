Гвардиола: «После игры «Баварии» мне сложно назвать «Манчестер Сити» фаворитом Лиги чемпионов»

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола дал интервью после первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против менхенгладбахской «Боруссии». Английский клуб отпраздновал победу на выезде со счетом 2:0. Голы забили Бернарду Силва и Габриэль Жезус.

«Хорошо сыграли, контролировали ход встречи и только в концовке дали шанс сопернику. У нас была не самая лучшая реализация, особенно при выходах один на один. Нужно работать над этим.

Победа в ЛЧ? После игры «Баварии» мне сложно назвать нас фаворитами. Если же кто-то считает нас главными претендентами, то я не против», - приводит слова испанского тренера пресс-служба УЕФА.

Ответная игра состоится в Манчестере 16-го марта.