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Пирло: «Сегодня Артур был примитивен»

25 Ноября 2020, 02:31,

Global Look Press

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло прокомментировал волевую победу над «Ференцварошем» (2:1) в рамках группового этапа Лиги чемпионов.

«Мы планировали начать игру по-другому. Но мы понимали, что в играх, которые на бумаге кажутся простыми, могут возникнуть трудности.

Первая линия прессинга была не так активна, но это нормально, потому что мы теряем интенсивность после такого количества матчей. Важно было не посыпаться и не допускать контратаки. Мы провалились несколько раз в первом тайме, но затем успокоились.

Артур? Сегодня он был примитивен, много держал мяч и пытался делать простые передачи, хотя ему следовало растягивать нашу атаку», - цитирует Пирло Sky Sport Italia.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Ювентус, Андреа Пирло, Артур Мело
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