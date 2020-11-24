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Дибала – капитан «Ювентуса» в матче с «Ференцварошем»

24 Ноября 2020, 23:37,

Global Look Press

Сегодня, 24 ноября, в рамках группового этапа Лиги чемпионов «Ювентус» на своем поле принимает «Ференцварош».

С капитанской повязкой в составе «Ювентуса» вышел аргентинский нападающий Пауло Дибала. В предыдущем матче туринского клуба капитаном был защитник Хуан Куадрадо, который присутствует сегодня на поле.

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини восстанавливается от травмы, обычно именно он является капитаном команды.

На данный момент идет 36-я минута матча, счёт пока ничейный -1:1. «Ференцварош» забил гол уже на 19-й минуте, но на 35-й минуте точным ударом отметился португальский форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Ювентус, Пауло Дибала
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