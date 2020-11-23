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Ребров: «Ювентус» - это не только Роналду»

23 Ноября 2020, 22:40,

Шахтёр

Главный тренер «Ференцвароша» Сергей Ребров поделился ожиданиями от матча против «Ювентуса».

«Когда ты играешь на таком уровне, то коленки могут затрястись. Нам предстоит сыграть против «Ювентуса», для нас это своего рода бонус. Это отличная возможность представить Венгрию и болельщиков «Ференцвароша».

«Ювентус» - это не только Роналду. У них есть несколько лидеров. Нам нельзя сосредотачиваться только на одном игроке, они очень сильны командой, мы должны верить в себя и играть в свой футбол.

Посмотрим, что произойдёт завтра, сможем ли мы привезти очки домой», - цитирует Реброва пресс-служба УЕФА.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Криштиану Роналду, Артём Ребров, Ференцварош
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