Игрок «Ференцвароша» рассказал, как Роналду отказал ему в обмене футболками

Футболист венгерского «Ференцвароша» Марсель Хайстер рассказал о том, как Криштиану Роналду отказал ему в обмене футболками после матча Лиги чемпионов.

«Когда я попросил Роналду поменяться футболками, он пренебрежительно махнул рукой. Мне показалось, что он был рассержен. Возможно, из-за того, что он не забил нам гол. Или, может быть, из-за того, что я отобрал у него мяч», - цитирует Хайстера Goal.com.

Во вторник «Ювентус» и «Ференцварош» встретятся снова, только уже в Италии. Стартовый свисток арбитр даст в одиннадцать часов вечера по московскому времени. Не пропустите подробную текстовую трансляцию на портале LiveResult.