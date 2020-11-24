Игрок «Ференцвароша» рассказал, как Роналду отказал ему в обмене футболками

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24 Ноября 2020, 17:30,
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Футболист венгерского «Ференцвароша» Марсель Хайстер рассказал о том, как Криштиану Роналду отказал ему в обмене футболками после матча Лиги чемпионов.
«Когда я попросил Роналду поменяться футболками, он пренебрежительно махнул рукой. Мне показалось, что он был рассержен. Возможно, из-за того, что он не забил нам гол. Или, может быть, из-за того, что я отобрал у него мяч», - цитирует Хайстера Goal.com.
Во вторник «Ювентус» и «Ференцварош» встретятся снова, только уже в Италии. Стартовый свисток арбитр даст в одиннадцать часов вечера по московскому времени. Не пропустите подробную текстовую трансляцию на портале LiveResult.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Ювентус, Криштиану Роналду, Ференцварош, Марсель Хайстер