Роналду повторил рекордное достижение Месси в Лиге чемпионов

Туринский «Ювентус» принимал венгерский «Ференцварош» в поединке четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. «Старая синьора» отпраздновала волевую победу со счетом 2:1.

Один из мячей итальянского гранда забил португальский нападающий Криштиану Роналду. Согласно данным «Твиттера» OptaPaolo, 35-летний португалец забил свой 70-й домашний мяч в турнире и сравнялся по этому показателю с форвардом каталонской «Барселоны» Лионелем Месси.

«Ювентус» набрал девять баллов и занимает второе место в группе G. Команда досрочно гарантировала себе выход в плей-офф Лиги чемпионов.