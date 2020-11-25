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Роналду повторил рекордное достижение Месси в Лиге чемпионов

25 Ноября 2020, 08:30,

Global Look Press

Туринский «Ювентус» принимал венгерский «Ференцварош» в поединке четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. «Старая синьора» отпраздновала волевую победу со счетом 2:1.

Один из мячей итальянского гранда забил португальский нападающий Криштиану Роналду. Согласно данным «Твиттера» OptaPaolo, 35-летний португалец забил свой 70-й домашний мяч в турнире и сравнялся по этому показателю с форвардом каталонской «Барселоны» Лионелем Месси.

«Ювентус» набрал девять баллов и занимает второе место в группе G. Команда досрочно гарантировала себе выход в плей-офф Лиги чемпионов.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Криштиану Роналду
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