Мората: «Я стал более полноценным игроком»

Нападающий «Ювентуса» Альваро Мората прокомментировал победу над «Ференцварошем» (2:1) в рамках группового этапа Лиги чемпионов.

«Это был сложный матч. Мы знаем, что в Лиге чемпионов нет легких игр. Самое важное – это победа.

Во мне ничего не изменилось, я уже много раз говорил, что ты учишься всю свою карьеру. Сейчас я являюсь более полноценным игроком. Когда мне было 22 года, то я включался только в те эпизоды, когда мяч приближался ко мне. Сейчас же я остаюсь более сосредоточенным, потому что каждый момент может стать решающим.

Сегодня у меня был шанс, когда я попал в штангу. Но мне повезло, что я всё-таки забил гол», - цитирует Морату Sky Sport Italia.