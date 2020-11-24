Пирло – о матче против «Ференцвароша»: «Мы не допускаем потери концентрации»

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло поделился ожиданиями от матча против «Ференцвароша» в рамках группового этапа Лиги чемпионов.

«Мы должны подойти к матчу ответственно. Мы не допускаем потери концентрации. Мы хотим обеспечить выход в следующий раунд как можно скорее. Завтра будет очень важный матч.

Дибала? Он набирает форму, но ему нужно время. Посмотрим, сыграет ли он завтра с первых минут или нет. У нас есть проблемы с защитниками, но остальные позиции укомплектованы», - цитирует Пирло пресс-служба УЕФА.

Матч между «Ювентусом» и «Ференцварошем» состоится сегодня, 24 ноября, стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 23:00 по московскому времени.