«Ювентус» и «ПСЖ» с трудом набрали по три очка

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25 Ноября 2020, 00:56,
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«Ювентус» едва-едва не потерял очки в матче четвёртого тура Лиги чемпионов против «Ференцвароша». Венгры забили первыми, после чего были близки к еще одному голу. Но дальше пришло время туринцев, очередной красивый мяч на счету Криштиану Роналду, а его партнеры дважды попадали в штанги. И только на 90-й минуте Альваро Мората головой смог заставить голкипера капитулировать - 2:1.
В параллельной встрече «ПСЖ» быстро забил «РБ Лейпцигу», это Неймар реализовал пенальти, после чего у немцев было даже больше моментов, но больше счет так и не изменился - 1:0.
Протокол игры
|Ювентус
|2:1
|Ференцварош
|19' Узуни Мюрто (0:1)
|(1:1) Роналду Криштиану 35'
|(2:1) Мората Альваро 90'
Щесны Войцех • Куадрадо Хуан • Данило Луис • 80'Де Лихт Маттайс • Алекс Сандро • Маккенни Уэстон 62' ( Кулушевски Деян ( 62') • Бентанкур Родриго 83' ( Ремзи Аарон ( 83') • Мело Артур 83' ( Рабио Адриен ( 83') • Бернардески Федерико 62' ( Кьеза Федерико ( 62' ) • 90'Дибала Пауло 62' ( Мората Альваро ( 62') • Роналду Криштиану
Запасные: Израэль Франко • Radu Dragusin • Портанова Маноло • Фработта Джанлука • Пинсольо Карло
Дибус Денеш • Ловренчич Герге 75' ( Ледуни Аисса ( 75') • Блажич Миха • Фримпонг Абрахам • Двали Лаша • Хайстер Марсель • Зубков Александр 70' ( Боли Франк ( 70') • Шигер Давид 67' 75' ( Ботка Эндре ( 75') • Сомалиа Вергитон • Узуни Мюрто • Нгуэн Токмак 70' ( Изаэль Барбоса ( 70')
Запасные: Ори Левенте • Чонтош Доминик • Роко Батурина • Ковачевич Аднан • Мак Роберт • Харатин Игорь • Сечи Гергё
24 ноября. Стадион "Альянц Стэдиум".
Протокол игры
|ПСЖ
|1:0
|РБ Лейпциг
|(1:0) Неймар 11'
Навас Кейлор • Флоренци Алессандро • Диалло Абду • Маркиньос Маркос • Баккер Митчел • Эррера Андер 82' 83' ( Верратти Марко ( 83' ) • 84'Данилу Перейра • Паредес Леандро • 41'Ди Мария Анхель 64' ( Рафинья Алькантара ( 64' ) • 77'Мбаппе Килиан 90' ( Кин Мойзе ( 90') • Неймар 40' 90' ( Сарабия Пабло ( 90')
Запасные: Рико Серхио • Пембеле Тимоте • Руис-Атиль Кайс • Фадига Бандиугу • Летелье Александр • Дагба Колин • Кюрзава Левен
Гулачи Петер • Мукиэле Норди 63' ( Орбан Вилли ( 63') • Юпамекано Део • Конате Ибраима • Анхелиньо Хосе • Забитцер Марсель • Хайдара Амаду • Форсберг Эмиль 2' 74' ( Сорлот Александр ( 74') • Нкунку Кристофер • Поульсен Юссуф • Ольмо Дани 64' ( Клюйверт Джастин ( 64')
Запасные: Самарджич Лазар • Кампль Кевин • Мартель Эрик • Мартинес Хосеп • Чаунер Филипп • Вос Йоша • Хенрихс Бенджамин • Борковски Деннис • Адамс Тайлер
24 ноября. Стадион "Парк де Пренс" (Париж).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Ювентус, ПСЖ, РБ Лейпциг, Ференцварош
Говорят, что победа не пахнет. Но сегодня не тот случай, поскольку победа Юве попахивает унылым гoвнецом. Причём такое впечатление, что игрокам буквально техники не хватает. Как подобное возможно на таком уровне, ума не приложу. Маэстро жирный кол за это зрелище. Болел, так и быть, хоть и вшивой, но с победой и выходом в следующий этап.
Ух напряженная игрушка, Данило как ЦЗ это конечно лучше видеть крайне редко, но в остальном все предсказуемо, с автобусами у Юве еще с прошлого сезона большие проблемы, но в итоге результат есть. Мората спасибо тебе! Всех с победой и с выходом в плей офф!
Данило, конечно привёз, но и финальную атаку организовал. Да и кого туда надо было ставить, все ЦЗ в лазарете.