«Ювентус» и «ПСЖ» с трудом набрали по три очка

«Ювентус» едва-едва не потерял очки в матче четвёртого тура Лиги чемпионов против «Ференцвароша». Венгры забили первыми, после чего были близки к еще одному голу. Но дальше пришло время туринцев, очередной красивый мяч на счету Криштиану Роналду, а его партнеры дважды попадали в штанги. И только на 90-й минуте Альваро Мората головой смог заставить голкипера капитулировать - 2:1.

В параллельной встрече «ПСЖ» быстро забил «РБ Лейпцигу», это Неймар реализовал пенальти, после чего у немцев было даже больше моментов, но больше счет так и не изменился - 1:0.