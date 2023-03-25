Шмидт: «Бенфика» не уступает «Реалу» и «Барселоне»

Главный тренер «Бенфики» Роджер Шмидт поделился мыслями об успехах клуба.

Лиссабонцы проводят впечатляющий сезон: команда уверенно лидирует в португальском чемпионате, а также добралась до четвертьфинала Лиги чемпионов, где сыграет против «Интера».

«Бенфика» – один из величайших европейских клубов. Мы не уступаем «Реалу» и «Барселоне» ни с точки зрения статуса, ни в историческом плане. В «Бенфику» не вливались огромные деньги, клуб достигал всего постепенно, каждый год продавая игроков», – заявил Шмидт в интервью Der Spiegel Шмидт.

«Бенфика» примет «Интер» в родных стенах 11 апреля. Ответная встреча пройдёт 19 апреля.