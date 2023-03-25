Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Португалии

Шмидт: «Бенфика» не уступает «Реалу» и «Барселоне»

25 Марта 2023 • 21:48 Комментировать
Риу Аве
...
Бенфика
02.04 20:00

Главный тренер «Бенфики» Роджер Шмидт поделился мыслями об успехах клуба.

Лиссабонцы проводят впечатляющий сезон: команда уверенно лидирует в португальском чемпионате, а также добралась до четвертьфинала Лиги чемпионов, где сыграет против «Интера».

«Бенфика» – один из величайших европейских клубов. Мы не уступаем «Реалу» и «Барселоне» ни с точки зрения статуса, ни в историческом плане. В «Бенфику» не вливались огромные деньги, клуб достигал всего постепенно, каждый год продавая игроков», – заявил Шмидт в интервью Der Spiegel Шмидт.

«Бенфика» примет «Интер» в родных стенах 11 апреля. Ответная встреча пройдёт 19 апреля.

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Бенфика Барселона Роджер Шмидт
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РИУ АВЕ БЕНФИКА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 25 Марта
21:48 · Португалия. Примейра-лига
Шмидт: «Бенфика» не уступает «Реалу» и «Барселоне»
09:21 · Англия. Премьер-лига
Названы два нападающих, которые могут перейти в «Барселону»
09:01 · Россия. Премьер-лига
Агент Крицюка: «Стасом интересовались в «Порту» и «Спортинге»
24 Марта
10:31 · Испания. Ла Лига
Клюйверт назвал игрока, который выведет «Барселону» на новый уровень
23 Марта
11:45 · Англия. Премьер-лига
«Порту» может быть вынужден продать Кошту из-за финансовых проблем
00:53 · Англия. Премьер-лига
Аморим готов заменить Конте в «Тоттенхэме», но есть одна проблема
22 Марта
09:54 · Италия. Серия А
«Милан» хочет перехватить игрока у «Манчестер Юнайтед»
02:07 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» нацелился на футболиста «Порту»
21 Марта
23:28 · Италия. Серия А
Консейсау может покинуть «Порту» – к тренеру уже присматривается клуб Серии А
09:26 · Нидерланды. Эредивизие
«Бенфика» нашла замену Рамушу, которого хотят «Реал» и «ПСЖ»
20 Марта
23:38 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» нацелилась на Гонсалвеша слухи
13:57 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» нацелился на топ-игрока «Бенфики»
09:02 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» нашёл замену Серхио Рамосу
19 Марта
23:02 · Португалия. Примейра-лига
«Брага» с «Порту» сыграли вничью на радость болельщикам «Бенфики»
00:38 · Испания. Ла Лига
«Зубастик» вошёл во вкус - хочет приобрести ещё один клуб
Все новости
Рекомендуем