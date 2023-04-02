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Чемпионат Португалии

«Бенфика» выиграла десятый матч кряду

02 Апреля 2023 • 21:58 Комментировать
Риу Аве
0:1
Бенфика
окончен

«Бенфика» продолжает мчаться к чемпионскому титулу. В 26-м туре Примейры лиссабонцы гостили у «Риу Аве», середняков, которые набрали хорошую форму. По игре у лидера не было большого перевеса, но свой гол они забили в отличие от противника. Гонсалу Рамуш принес победу «Бенфике» на 46-й минуте.

10-я победа подряд в чемпионате Португалии позволила «орлам» лидировать с отрывом в 12 очков от ближайшего конкурента.

Протокол игры  
Риу Аве0:1Бенфика
  46'Рамуш Гонсалу (0:1)
Жонатан ЛуисПанталон РенатоСантос АдерланПатрик II  61' 81' (Витор Пауло ( 81') Коштинья 81' (Savio Alves ( 81') Самарис Андреас 64' (Гомеш Витор ( 64') Родригеш ГонсалуFabio RonaldoJoao Graca 64' (Bruno Ventura ( 64') Перейра АндреБоатенг Эммануль II 80' (Эрнани Жорже ( 80'  83')
Запасные: Маграо ЖерсонМонтейру АндреБаэса МигельЖосуэ Са
Влаходимос ОдиссеасБах АлександрОтаменди НиколасСилва АнтониуГримальдо АлехандроШикинью ФранцискуЭурснес ФредрикНерес Давид 71' (Флорентину ( 71') Мариу Жоау  58'Силва РафаРамуш Гонсалу  71' 71' (Муса Петар ( 71')
Запасные: Тенгстедт КасперСоареш СамуэлРодригес Фелипе IIСкьеллеруп АндреасЖилберто ЖуниорНевеш ЖоауЛукас VI
02 апреля. Стадион "Эштадиу ду Риу Аве" (Вила ду Конде).

 

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