«Бенфика» выиграла десятый матч кряду

«Бенфика» продолжает мчаться к чемпионскому титулу. В 26-м туре Примейры лиссабонцы гостили у «Риу Аве», середняков, которые набрали хорошую форму. По игре у лидера не было большого перевеса, но свой гол они забили в отличие от противника. Гонсалу Рамуш принес победу «Бенфике» на 46-й минуте.

10-я победа подряд в чемпионате Португалии позволила «орлам» лидировать с отрывом в 12 очков от ближайшего конкурента.