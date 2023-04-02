«Бенфика» выиграла десятый матч кряду

«Бенфика» продолжает мчаться к чемпионскому титулу. В 26-м туре Примейры лиссабонцы гостили у «Риу Аве», середняков, которые набрали хорошую форму. По игре у лидера не было большого перевеса, но свой гол они забили в отличие от противника. Гонсалу Рамуш принес победу «Бенфике» на 46-й минуте.
10-я победа подряд в чемпионате Португалии позволила «орлам» лидировать с отрывом в 12 очков от ближайшего конкурента.
Протокол игры
|46'Рамуш Гонсалу (0:1)
Жонатан Луис•Панталон Ренато•Сантос Адерлан•Патрик II 61'81' (Витор Пауло (81') •Коштинья81' (Savio Alves (81') •Самарис Андреас64' (Гомеш Витор (64') •Родригеш Гонсалу•Fabio Ronaldo•Joao Graca64' (Bruno Ventura (64') •Перейра Андре•Боатенг Эммануль II80' (Эрнани Жорже (80') 83'
Запасные: Маграо Жерсон•Монтейру Андре•Баэса Мигель•Жосуэ Са
Влаходимос Одиссеас•Бах Александр•Отаменди Николас•Силва Антониу•Гримальдо Алехандро•Шикинью Франциску•Эурснес Фредрик•Нерес Давид71' (Флорентину (71') •Мариу Жоау• 58'Силва Рафа•Рамуш Гонсалу 71'71' (Муса Петар (71')
02 апреля. Стадион "Эштадиу ду Риу Аве" (Вила ду Конде).
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