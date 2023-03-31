Таарабт: «Бенфика» — это религия в Португалии»

Бывший футболист «Бенфики» Адель Таарабт рассказал о любви жителей Португалии к «орлам».

«Бенфика» — это религия в Португалии. В стране 11 миллионов жителей и семь миллионов фанатов «Бенфики», — приводит слова марокканского полузащитника «Аль-Насра» из ОАЭ издание Record.

Напомним, что в футболке португальского гранда Адель выступал с 2015 по 2022 год, проведя в рамках всех состязаний 129 матчей и забив всего два гола. «Бенфика» выиграла 37 чемпионских титулов Португалии, что является национальным рекордом. Отметим, что последнее золото датировано 2019 годом.