Назван возможный дорогостоящий новичок «Ливерпуля» в случае назначения Аморима

Главный тренер лиссабонского «Спортинга» Рубен Аморим может с нового сезона возглавить «Ливерпуль».

Португалец считается основным кандидатом на пост у руля «красных», который скоро оставит Юрген Клопп. Согласно сведениям Correio da Manha, в «Ливерпуле» хотели бы приобрести форварда «Спортинга» Виктора Дьёкереша, если назначение Аморима состоится. Швед великолепно проявляет себя под руководством 39-летнего наставника: в активе нападающего 36 забитых мячей и 16 результативных передач в 44 поединках нынешнего сезона за лиссабонцев.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Дьёкереша в 55 млн евро, однако «Спортинг» намерен заработать на продаже 25-летнего футболиста не менее 100 млн евро.