«Бенфика» запланировала продление контракта Шмидта – отступные будут увеличены вдвое

«Бенфика» намерена наградить главного тренера Роджера Шмидта за успешную работу.

Специалист возглавил португальский коллектив летом прошлого года, добившись впечатляющих результатов в дебютном сезоне. В настоящий момент лиссабонцы уверенно возглавляют турнирную таблицу чемпионата Португалии, на десять очков опережая «Порту», а также успешно выступают в Лиге чемпионов, где уже добрались до четвертьфинальной стадии.

По данным CNN Portugal, руководство «Бенфики» хочет продлить соглашение немецкого рулевого. В его действующем контракте, рассчитанном до 2024 года, предусмотрен пункт отступных в размере 7,5 млн евро – его планируется увеличить до 15 млн евро.