Главный тренер «Бенфики» Роджер Шмидт поставил подпись под новым договором с клубом.

Соглашение специалиста рассчитано до 2026 года, о чём сообщила пресс-служба лиссабонцев. В текущем сезоне «орлы» под руководством немецкого рулевого уверенно возглавляют турнирную таблицу чемпионата Португалии, а также добились успеха в Лиге чемпионов, где добрались до четвертьфинала. В 43 матчах всех турниров команда потерпела всего одно поражение.

Роджер Шмидт занял свой пост прошлым летом. Ранее он возглавлял нидерландский ПСВ, китайский «Бэйцзин Гоань», леверкузенский «Байер» и «Ред Булл Зальцбург».