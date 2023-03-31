Стало известно, где планирует продолжить карьеру звезда «Бенфики» Рамуш

Форвард «Бенфики» Гонсалу Рамуш определился с предпочтительным вариантом продолжения карьеры.

Интерес к 21-летнему футболисту проявляют многочисленные гранды европейского футбола, а лиссабонцы намерены выручить от продажи восходящей звезды не менее 100 млн евро. По сведениям Diario AS, сам Рамуш хочет перебраться в один из клубов Ла Лиги. Впрочем, на данный момент позволить себе покупку португальца может лишь один испанский клуб – мадридский «Реал».

Гонсалу Рамуш отметился 24 забитыми мячами и десятью голевыми передачами в 36 матчах за «Бенфику» в нынешней кампании во всех турнирах.