Чемпионат Франции. 1 лига 2020-2021
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Райоле пришлось оправдываться за слова о слабости чемпионата Франции

02 Мая 2021, 11:38,

Агент Мино Райола, говоря о будущем форварда «Боруссии» из Дортмунда Эрлинга Холанна, назвал Лигу 1 самой слабой лигой из топ-чемпионатов Европы.

- Из топ-клубов «ПСЖ» играет в худшей лиге. «Бавария» выступает в привлекательном чемпионате, но мы знаем, что она постоянно ее выигрывает. В Испании у трех клубов есть шансы, - заявил Райола.

Агент также объяснил свои слова в интервью AS по поводу слабости чемпионата Франции: «ПСЖ» - одна из элитных команд в европейском футболе и становится «исторической» благодаря своим достижениям. Мои слова - принятое в футболе клише, это не только мое мнение».

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: ПСЖ, Мино Райола
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