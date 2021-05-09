Опорный полузащитник «Ренна» Эдуардо Камавинга ответил на вопрос о своем будущем.

«Я ещё не обсудил этот вопрос с семьёй. Сейчас все мои мысли сосредоточены на выступлении за «Ренн». Интерес «Баварии» и «Реала» - это очень приятно, не буду врать, но я не зацикливаюсь на этом», - цитирует Камавингу Telefoot.

18-летний француз сыграл 37 матчей за «Ренн» во всех турнирах нынешнего сезона, забил один гол и отдал три голевые передачи. Контракт Камавинги с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года, а его трансферная стоимость по версии авторитетного портала Transfermarkt оценивается в 60 миллионов евро.