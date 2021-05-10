Маркиньос: «ПСЖ» проводит не самый лучший сезон»

Защитник «ПСЖ» Маркиньос поделился своими эмоциями после поединка с «Ренном» в рамках 36-го тура чемпионата Франции. Встреча завершилась вничью со счетом 1:1.

«Нам нужно собраться и серьезно поговорить. Недопустимо так терять очень важные очки. Это случается уже не первый раз. «ПСЖ» очень часто стал допускать осечки. Это не самый лучший сезон для команды», - приводит слова бразильского футболиста портал Goal.com.

После 36 туров чемпионата Франции парижский гранд набрал 76 баллов и занимает второе место в турнирной таблице. Подопечные Маурисио Почеттино отстают от лидирующего «Лилля» на три очка.