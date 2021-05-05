Салах может заменить Мбаппе в «ПСЖ»

«ПСЖ» активно строит планы на новый сезон после вылета из Лиги чемпионов в полуфинальных матчах с «Манчестер Сити». Руководство парижан понимает, что может потерять форварда Килиана Мбаппе в середине 2022 года. В качестве замены французу рассматривается кандидатура игрока атаки «Ливерпуля» Мохамеда Салаха, сообщает Le Parisien. Египтянин проводит не лучший сезон на «Энфилде», а запрашиваемые 80 млн евро за 29-летнего игрока не станут проблемой для «ПСЖ». Кроме того, после неудачных попыток заполучить Самира Насри и Аделя Таарабта владельцы парижского клуба наконец-то смогут подписать арабского футболиста.