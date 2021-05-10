«ПСЖ» не смог обыграть «Ренн»

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10 Мая 2021, 00:04,
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«ПСЖ» нужно было обыгрывать «Ренн» в матче 36-го тура Лиги 1, чтобы не отстать от «Лилля» в чемпионской гонки. Парижане, впрочем, не выглядели сильнее претендента на еврокубки и сыграли с ним вничью - 1:1. На 45-й минуте Неймар реализовал пенальти, а в середине второго тайма соперник отыгрался после подачи углового.
За два тура до финиша «ПСЖ» на три очка отстает от «Лилля».
Протокол игры
|45' Неймар (0:1)
|(1:1) Гирасси Серу 70'
Гомис Альфред • Траоре Амари 90' ( Дель Кастильо Ромен ( 90' ) • 89'Да Сильва Дамьен • Агер Наиф • 45'Мауасса Фет • Докю Жереми • Тэт Флавьен • 90'Угочукву Лесли 62' ( Гренье Клеман ( 62') • Буриго Бенжамен • Терье Мартен 79' ( Далберт Эстеван ( 79') • Гирасси Серу 90' ( Соппи Брэндон ( 90')
Запасные: Силики Джеймс • Ньямси Жерзино • Сален Ромен
Навас Кейлор • Дагба Колин 81' ( Икарди Мауро ( 81') • Маркиньос Маркос • Кимпембе Преснел • 87'Кюрзава Левен 55' ( Диалло Абду ( 55') • Эррера Андер 57' 70' ( Гуэйе Идрисса ( 70') • Данилу Перейра • Ди Мария Анхель 70' ( Рафинья Алькантара ( 70') • Неймар • Дракслер Юлиан 81' ( Флоренци Алессандро ( 81') • Кин Мойзе
Запасные: Рико Серхио • Баккер Митчел • Сарабия Пабло • Паредес Леандро
09 мая. Стадион "Роазон Парк".
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: ПСЖ, Ренн