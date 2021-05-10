Чемпионат Франции. 1 лига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

«ПСЖ» не смог обыграть «Ренн»

10 Мая 2021, 00:04,

«ПСЖ» нужно было обыгрывать «Ренн» в матче 36-го тура Лиги 1, чтобы не отстать от «Лилля» в чемпионской гонки. Парижане, впрочем, не выглядели сильнее претендента на еврокубки и сыграли с ним вничью - 1:1. На 45-й минуте Неймар реализовал пенальти, а в середине второго тайма соперник отыгрался после подачи углового.

За два тура до финиша «ПСЖ» на три очка отстает от «Лилля».

Протокол игры  
Ренн 1:1 ПСЖ
    45' Неймар (0:1)
(1:1) Гирасси Серу 70'    
Гомис Альфред Траоре Амари   90' (Дель Кастильо Ромен (   90'   89') Да Сильва Дамьен Агер Наиф   45' Мауасса Фет Докю Жереми Тэт Флавьен   90' Угочукву Лесли   62' (Гренье Клеман (   62') Буриго Бенжамен Терье Мартен   79' (Далберт Эстеван (   79') Гирасси Серу   90' (Соппи Брэндон (   90')
Запасные: Силики Джеймс Ньямси Жерзино Сален Ромен
Навас Кейлор Дагба Колин   81' (Икарди Мауро (   81') Маркиньос Маркос Кимпембе Преснел   87' Кюрзава Левен   55' (Диалло Абду (   55') Эррера Андер   57'   70' (Гуэйе Идрисса (   70') Данилу Перейра Ди Мария Анхель   70' (Рафинья Алькантара (   70') Неймар Дракслер Юлиан   81' (Флоренци Алессандро (   81') Кин Мойзе
Запасные: Рико Серхио Баккер Митчел Сарабия Пабло Паредес Леандро
09 мая. Стадион "Роазон Парк".

 

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: ПСЖ, Ренн
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Челси» полностью переиграл «Реал», обеспечив очередной английский финал в Лиге чемпионов
«Челси» полностью переиграл «Реал», обеспечив очередной английский финал в Лиге чемпионов
Гвардиола – да, Неймар – нет: «Манчестер Сити» подвинул «ПСЖ» и впервые вышел в финал Лиги чемпионов
Гвардиола – да, Неймар – нет: «Манчестер Сити» подвинул «ПСЖ» и впервые вышел в финал Лиги чемпионов
Кутепов «исполнил» Маслова, но «Спартак» всё-таки переиграл «Арсенал» и подвинул «Локомотив»
Кутепов «исполнил» Маслова, но «Спартак» всё-таки переиграл «Арсенал» и подвинул «Локомотив»
Кошмарная паненка Агуэро и гол в концовке: волевой «Челси» ошарашил «Манчестер Сити» в генеральной репетиции финала Лиги чемпионов
Кошмарная паненка Агуэро и гол в концовке: волевой «Челси» ошарашил «Манчестер Сити» в генеральной репетиции финала Лиги чемпионов
«Барселона» и «Атлетико» не открыли счёт на «Камп Ноу» - завтра «Реал» может стать лидером Примеры
«Барселона» и «Атлетико» не открыли счёт на «Камп Ноу» - завтра «Реал» может стать лидером Примеры


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 10000 Обзор Играть
9 Бонус: 19500 Обзор Играть
10 Бонус: 500 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола