«ПСЖ» не смог обыграть «Ренн»

«ПСЖ» нужно было обыгрывать «Ренн» в матче 36-го тура Лиги 1, чтобы не отстать от «Лилля» в чемпионской гонки. Парижане, впрочем, не выглядели сильнее претендента на еврокубки и сыграли с ним вничью - 1:1. На 45-й минуте Неймар реализовал пенальти, а в середине второго тайма соперник отыгрался после подачи углового.

За два тура до финиша «ПСЖ» на три очка отстает от «Лилля».