Чемпионат Франции. 1 лига 2020-2021
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Почеттино - о матче с «Ренном»: «ПСЖ» не наиграл на победу»

10 Мая 2021, 10:58,

Рулевой французского «ПСЖ» Маурисио Почеттино дал интервью после поединка с «Ренном» в рамках 36-го тура чемпионата Франции. Парижский гранд потерял важные очки, сыграв вничью со счетом 1:1.

«Очень непростой поединок. Но я считаю, что ничья в этом матче - справедливый результат. «ПСЖ» не наиграл на победу. Конечно, мы расстроены, ведь настраивались исключительно на победу», - приводит слова аргентинского специалиста пресс-служба клуба.

За два тура до окончания чемпионата Франции парижский коллектив занимает второе место в турнирной таблице. Подопечные Почеттино отстают от идущего вторым «Лилля» на три балла.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: ПСЖ, Маурисио Почеттино
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