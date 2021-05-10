Почеттино - о матче с «Ренном»: «ПСЖ» не наиграл на победу»

Рулевой французского «ПСЖ» Маурисио Почеттино дал интервью после поединка с «Ренном» в рамках 36-го тура чемпионата Франции. Парижский гранд потерял важные очки, сыграв вничью со счетом 1:1.

«Очень непростой поединок. Но я считаю, что ничья в этом матче - справедливый результат. «ПСЖ» не наиграл на победу. Конечно, мы расстроены, ведь настраивались исключительно на победу», - приводит слова аргентинского специалиста пресс-служба клуба.

За два тура до окончания чемпионата Франции парижский коллектив занимает второе место в турнирной таблице. Подопечные Почеттино отстают от идущего вторым «Лилля» на три балла.