«ПСЖ» сделал Дракслеру предложение о продлении контракта

Вингер «ПСЖ» Юлиан Дракслер с большой долей вероятности останется в парижском клубе.

Как сообщил журналист Фабрицио Романо в «Твиттере», «ПСЖ» сделал немецкому полузащитнику предложение о продлении контракта, стороны должны достичь соглашения уже в ближайшие дни. Сам Дракслер хотел бы остаться в клубе.

27-летний полузащитник сыграл 31 матч за «ПСЖ» во всех турнирах нынешнего сезона, забил четыре гола и отдал семь голевых передач. Контракт Дракслера с французским клубом рассчитан до 30 июня 2021 года, а его трансферная стоимость по версии портала Transfermarkt оценивается в 20 миллионов евро.