Вопреки слухам Икарди намерен остаться в «ПСЖ»

Форвард «ПСЖ» Мауро Икарди намерен и дальше приносить пользу чемпиону Франции, таким образом опровергая информацию о желании сменить команду.

- Прибыв сюда на правах аренды, я делал все, чтобы приносить максимальную пользу и помогать команде своими голами. Это был хороший год. Поэтому я был очень счастлив, что клуб решил активировать опцию выкупа контракта и предложил мне остаться здесь на четыре года. Играть в «ПСЖ» почетно, как я говорил в первый день после приезда в Париж. Мне здесь хорошо, команда отличная и завоевывает трофеи. Это то, чего хотят футболисты, - заявил Икарди клубному сайту.

В 53 матчах за «ПСЖ» аргентинец забил 27 голов, из которых только семь выпали на текущий сезон.