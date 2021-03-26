Чемпионат Франции. 1 лига 2020-2021
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Вопреки слухам Икарди намерен остаться в «ПСЖ»

26 Марта 2021, 16:41,

Форвард «ПСЖ» Мауро Икарди намерен и дальше приносить пользу чемпиону Франции, таким образом опровергая информацию о желании сменить команду.

- Прибыв сюда на правах аренды, я делал все, чтобы приносить максимальную пользу и помогать команде своими голами. Это был хороший год. Поэтому я был очень счастлив, что клуб решил активировать опцию выкупа контракта и предложил мне остаться здесь на четыре года. Играть в «ПСЖ» почетно, как я говорил в первый день после приезда в Париж. Мне здесь хорошо, команда отличная и завоевывает трофеи. Это то, чего хотят футболисты, - заявил Икарди клубному сайту.

В 53 матчах за «ПСЖ» аргентинец забил 27 голов, из которых только семь выпали на текущий сезон.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: ПСЖ, Мауро Икарди
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