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​Неймар рвался в драку в подтрибунном помещении

03 Апреля 2021, 20:52,

В субботу вечером «ПСЖ» в родных стенах проиграл «Лиллю» и опустился на второе место в турнирной таблице французского чемпионата. В конце встречи по итогам потасовки красную карточку получил Неймар и игрок противоположной команды Тьягу Джало.

Судя по видео из эфира Canal+, опубликованному в социальных сетях, красные карточки не остудили пыл футболистов. Неймар и Джало переговаривались на пути в подтрибунное помещение, а там звёздный бразилец из «ПСЖ» и вовсе начал рваться в драку. Благо, вокруг было много людей, и они не позволяли Неймару добраться до оппонента.   

Следующий матч «ПСЖ» проведёт в Лиге чемпионов против «Баварии».

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: ПСЖ, Неймар, Лилль
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Комментарии (1)
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odessa83234
03 Апреля 2021, 21:28

"Не позволяли Неймару добраться до оппонента" - даже на 1 апреля я так не смеялся. ))))

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