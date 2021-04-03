​Неймар рвался в драку в подтрибунном помещении

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03 Апреля 2021, 20:52,
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В субботу вечером «ПСЖ» в родных стенах проиграл «Лиллю» и опустился на второе место в турнирной таблице французского чемпионата. В конце встречи по итогам потасовки красную карточку получил Неймар и игрок противоположной команды Тьягу Джало.
Судя по видео из эфира Canal+, опубликованному в социальных сетях, красные карточки не остудили пыл футболистов. Неймар и Джало переговаривались на пути в подтрибунное помещение, а там звёздный бразилец из «ПСЖ» и вовсе начал рваться в драку. Благо, вокруг было много людей, и они не позволяли Неймару добраться до оппонента.
Следующий матч «ПСЖ» проведёт в Лиге чемпионов против «Баварии».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: ПСЖ, Неймар, Лилль
"Не позволяли Неймару добраться до оппонента" - даже на 1 апреля я так не смеялся. ))))