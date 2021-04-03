​Неймар рвался в драку в подтрибунном помещении

В субботу вечером «ПСЖ» в родных стенах проиграл «Лиллю» и опустился на второе место в турнирной таблице французского чемпионата. В конце встречи по итогам потасовки красную карточку получил Неймар и игрок противоположной команды Тьягу Джало.

Судя по видео из эфира Canal+, опубликованному в социальных сетях, красные карточки не остудили пыл футболистов. Неймар и Джало переговаривались на пути в подтрибунное помещение, а там звёздный бразилец из «ПСЖ» и вовсе начал рваться в драку. Благо, вокруг было много людей, и они не позволяли Неймару добраться до оппонента.

Следующий матч «ПСЖ» проведёт в Лиге чемпионов против «Баварии».