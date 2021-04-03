«ПСЖ» проиграл «Лиллю» в матче лидеров, Неймар был удалён с поля

В центральном матче 31-го тура чемпионата Франции сражались лидеры, «ПСЖ» и «Лилль». Гости построили игру от обороны, и ставка на контратаки сработала на 20-й минуте, Жонатан Иконе протащил мяч и вывел на удар Джонатана Дэвида. Соперник создавал достаточно мало моментов и за 90 минут так ни разу и не забил в чужие ворота. А антигероем поединка стал форвард «ПСЖ» Неймар, который во втором тайме дважды отталкивал соперников руками после свистка, за что получил две желтые карточки.

Финальный свисток прозвучал при счете 1:0. «Лилль» опережает «ПСЖ» на три очка, а «Монако» - на четыре.