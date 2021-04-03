«ПСЖ» проиграл «Лиллю» в матче лидеров, Неймар был удалён с поля

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03 Апреля 2021, 19:58,
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В центральном матче 31-го тура чемпионата Франции сражались лидеры, «ПСЖ» и «Лилль». Гости построили игру от обороны, и ставка на контратаки сработала на 20-й минуте, Жонатан Иконе протащил мяч и вывел на удар Джонатана Дэвида. Соперник создавал достаточно мало моментов и за 90 минут так ни разу и не забил в чужие ворота. А антигероем поединка стал форвард «ПСЖ» Неймар, который во втором тайме дважды отталкивал соперников руками после свистка, за что получил две желтые карточки.
Финальный свисток прозвучал при счете 1:0. «Лилль» опережает «ПСЖ» на три очка, а «Монако» - на четыре.
Протокол игры
|20' Дэвид Джонатан (0:1)
Навас Кейлор • Керер Тило 64' ( Дракслер Юлиан ( 64') • Маркиньос Маркос • Кимпембе Преснел • Диалло Абду 57' 64' ( Дагба Колин ( 64') • Паредес Леандро • 17'Гуэйе Идрисса 19' 71' ( Рафинья Алькантара ( 71') • Ди Мария Анхель • Неймар 48' • 90'Мбаппе Килиан • 85'Кин Мойзе 64' ( Баккер Митчел ( 64')
Запасные: Эррера Андер • Рико Серхио • Пембеле Тимоте • Симонс Хави • Сарабия Пабло
Меньян Майк • Джало Тьягу 36' • 90'Фонте Жозе • 4'Ботман Свен • Мандава Рейнилду • Саншеш Ренату 73' ( Йилмаз Бурак ( 73') • Андре Бенжамин • 87'Сумаре Бубакари • Бамба Джонатан • Иконе Жонатан 90' ( Брадарич Домагой ( 90') • Дэвид Джонатан 35' ( Веа Тимоти ( 35')
Запасные: Инносенти Нассим • Араужо Луис • Карнезис Орестис • Лихаджи Исаак • Rocco Ascone
03 апреля. Стадион "Парк де Пренс" (Париж).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: ПСЖ, Неймар