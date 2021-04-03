Чемпионат Франции. 1 лига 2020-2021
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«ПСЖ» проиграл «Лиллю» в матче лидеров, Неймар был удалён с поля

03 Апреля 2021, 19:58,

В центральном матче 31-го тура чемпионата Франции сражались лидеры, «ПСЖ» и «Лилль». Гости построили игру от обороны, и ставка на контратаки сработала на 20-й минуте, Жонатан Иконе протащил мяч и вывел на удар Джонатана Дэвида. Соперник создавал достаточно мало моментов и за 90 минут так ни разу и не забил в чужие ворота. А антигероем поединка стал форвард «ПСЖ» Неймар, который во втором тайме дважды отталкивал соперников руками после свистка, за что получил две желтые карточки.

Финальный свисток прозвучал при счете 1:0. «Лилль» опережает «ПСЖ» на три очка, а «Монако» - на четыре.

Протокол игры  
ПСЖ 0:1 Лилль
    20' Дэвид Джонатан (0:1)
Навас Кейлор Керер Тило   64' (Дракслер Юлиан (   64') Маркиньос Маркос Кимпембе Преснел Диалло Абду   57'   64' (Дагба Колин (   64') Паредес Леандро   17' Гуэйе Идрисса   19'   71' (Рафинья Алькантара (   71') Ди Мария Анхель Неймар   48'   90' Мбаппе Килиан   85' Кин Мойзе   64' (Баккер Митчел (   64')
Запасные: Эррера Андер Рико Серхио Пембеле Тимоте Симонс Хави Сарабия Пабло
Меньян Майк Джало Тьягу   36'   90' Фонте Жозе   4' Ботман Свен Мандава Рейнилду Саншеш Ренату   73' (Йилмаз Бурак (   73') Андре Бенжамин   87' Сумаре Бубакари Бамба Джонатан Иконе Жонатан   90' (Брадарич Домагой (   90') Дэвид Джонатан   35' (Веа Тимоти (   35')
Запасные: Инносенти Нассим Араужо Луис Карнезис Орестис Лихаджи Исаак Rocco Ascone
03 апреля. Стадион "Парк де Пренс" (Париж).

 

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: ПСЖ, Неймар
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