В «ПСЖ» раздражены поведением Мбаппе и готовы его продать

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе до сих пор не принял решения относительно своего будущего. Его контракт с чемпионами Франции истекает летом 2022 года, а новое соглашение он не торопится обсуждать.

По данным Le Parisien, в руководстве «ПСЖ» недовольны сложившейся ситуацией и готовы рассмотреть предложения других клубов по одному из лучших футболистов современности. При этом цена возможной продажи 22-летнего игрока линии атаки будет снижена до 120-150 миллионов евро. Это невероятная сумма, учитывая, что Мбаппе может достаться кому-то бесплатно всего через год и три месяца.

В текущем розыгрыше Лиги 1 у Мбаппе 20 голов в 25 матчах.